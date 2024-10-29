“Це була ракета “Грім-Е1”: Терехов розповів, чим РФ била вночі по Харкову
Фото: пресслужба ХМР
Вибухи у Харкові пролунали близько 02:51. РФ обстріляла приватний сектор у Основ’янському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Тривають рятувальні роботи. Крім цього, постраждали дуже багато приватних будинків. Зараз неможливо сказати – скільки. Я впевнений, що більш ніж 25 будинків приватного сектору постраждали і дуже серйозні руйнації. Попередньо, це була ракета “Грім Е-1”, – сказав Терехов.
Наразі відомо про чотирьох загиблих. Кількість жертв російського обстрілу може бути й більшою, уточнив Терехов – рятувальники продовжують розбирати завали.
Відео: пресслужба ХМР
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи у Харкові пролунали близько 02:51. РФ обстріляла приватний сектор у Основ’янському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов".