“Це була ракета “Грім-Е1”: Терехов розповів, чим РФ била вночі по Харкову

Вибухи у Харкові пролунали близько 02:51. РФ обстріляла приватний сектор у Основ’янському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Тривають рятувальні роботи. Крім цього, постраждали дуже багато приватних будинків. Зараз неможливо сказати – скільки. Я впевнений, що більш ніж 25 будинків приватного сектору постраждали і дуже серйозні руйнації. Попередньо, це була ракета “Грім Е-1”, – сказав Терехов.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Кількість жертв російського обстрілу може бути й більшою, уточнив Терехов – рятувальники продовжують розбирати завали.

Відео: пресслужба ХМР