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“Це була ракета “Грім-Е1”: Терехов розповів, чим РФ била вночі по Харкову

Події 07:31   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це була ракета “Грім-Е1”: Терехов розповів, чим РФ била вночі по Харкову Фото: пресслужба ХМР

Вибухи у Харкові пролунали близько 02:51. РФ обстріляла приватний сектор у Основ’янському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Тривають рятувальні роботи. Крім цього, постраждали дуже багато приватних будинків. Зараз неможливо сказати – скільки. Я впевнений, що більш ніж 25 будинків приватного сектору постраждали і дуже серйозні руйнації. Попередньо, це була ракета “Грім Е-1”, – сказав Терехов.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Кількість жертв російського обстрілу може бути й більшою, уточнив Терехов – рятувальники продовжують розбирати завали.

Відео: пресслужба ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи у Харкові пролунали близько 02:51. РФ обстріляла приватний сектор у Основ’янському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов".