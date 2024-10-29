«Это была ракета «Гром-Э1»: Терехов рассказал, чем РФ била ночью по Харькову

Взрывы в Харькове прогремели около 02:51. РФ обстреляла частный сектор в Основянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Продолжаются спасательные работы. Кроме этого, пострадало большое количество частных домов. Сейчас невозможно сказать – сколько. Я уверен, что более 25 домов частного сектора пострадали и очень серьезные разрушения. Предварительно это была ракета «Гром Е-1», – сказал Терехов.

На данный момент известно о четырех погибших. Количество жертв российского обстрела может быть и больше, уточнил Терехов – спасатели продолжают разбирать завалы.

Видео: пресс-служба ХГС