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«Это была ракета «Гром-Э1»: Терехов рассказал, чем РФ била ночью по Харькову

Происшествия 07:31   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Это была ракета «Гром-Э1»: Терехов рассказал, чем РФ била ночью по Харькову Фото: пресс-служба ХГС

Взрывы в Харькове прогремели около 02:51. РФ обстреляла частный сектор в Основянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Продолжаются спасательные работы. Кроме этого, пострадало большое количество частных домов. Сейчас невозможно сказать – сколько. Я уверен, что более 25 домов частного сектора пострадали и очень серьезные разрушения. Предварительно это была ракета «Гром Е-1», – сказал Терехов.

На данный момент известно о четырех погибших. Количество жертв российского обстрела может быть и больше, уточнил Терехов – спасатели продолжают разбирать завалы.

Видео: пресс-служба ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прогремели около 02:51. РФ обстреляла частный сектор в Основянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов".