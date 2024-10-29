«Это была ракета «Гром-Э1»: Терехов рассказал, чем РФ била ночью по Харькову
Фото: пресс-служба ХГС
Взрывы в Харькове прогремели около 02:51. РФ обстреляла частный сектор в Основянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Продолжаются спасательные работы. Кроме этого, пострадало большое количество частных домов. Сейчас невозможно сказать – сколько. Я уверен, что более 25 домов частного сектора пострадали и очень серьезные разрушения. Предварительно это была ракета «Гром Е-1», – сказал Терехов.
На данный момент известно о четырех погибших. Количество жертв российского обстрела может быть и больше, уточнил Терехов – спасатели продолжают разбирать завалы.
Видео: пресс-служба ХГС
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прогремели около 02:51. РФ обстреляла частный сектор в Основянском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов".