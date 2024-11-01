Одне з небагатьох підприємств, що відновили роботу, горіло – відео з Дергачів

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео наслідків вечірнього російського удару по Дергачах.

Прилетіло на цивільне підприємство.

“Це підприємство – одне з небагатьох, яке відновило роботу в умовах повномасштабної війни і давало робочі місця десяткам людей”, – написав Задоренко вранці 1 листопада.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу постраждали троє людей: охоронці підприємства 39 та 64-х років та ще один 42-річний чоловік.

“Окрім цього, близько 02:40 1 листопада росіяни вдарили КАБом по садовому товариству поблизу села Білаші, пошкодивши лінію електропередачі. Інформації про постраждалих у результаті цього “прильоту” не надходила”, – поінформував Задоренко.