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Одне з небагатьох підприємств, що відновили роботу, горіло – відео з Дергачів

Події 09:02   01.11.2024
Оксана Горун
Одне з небагатьох підприємств, що відновили роботу, горіло – відео з Дергачів Ілюстративне фото, джерело – Kesu01/Depositphotos

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео наслідків вечірнього російського удару по Дергачах.

Прилетіло на цивільне підприємство.

“Це підприємство – одне з небагатьох, яке відновило роботу в умовах повномасштабної війни і давало робочі місця десяткам людей”, – написав Задоренко вранці 1 листопада.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу постраждали троє людей: охоронці підприємства 39 та 64-х років та ще один 42-річний чоловік.

“Окрім цього, близько 02:40 1 листопада росіяни вдарили КАБом по садовому товариству поблизу села Білаші, пошкодивши лінію електропередачі. Інформації про постраждалих у результаті цього “прильоту” не надходила”, – поінформував Задоренко.

Читайте також: Шість постраждалих, загинув пенсіонер – наслідки ударів РФ по Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко опублікував відео наслідків вечірнього російського удару по Дергачах".