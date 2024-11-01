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Одно из немногих предприятий, возобновивших работу, горело — видео из Дергачей

Происшествия 09:02   01.11.2024
Оксана Горун
Одно из немногих предприятий, возобновивших работу, горело — видео из Дергачей Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео последствий вечернего российского удара по Дергачам.

Прилетело по гражданскому предприятию.

«Это предприятие – одно из немногих, которое возобновило работу в условиях полномасштабной войны и давало рабочие места десяткам людей», — написал Задоренко утром 1 ноября.

Напомним, в результате обстрела пострадали три человека: охранники предприятия 39-ти и 64-х лет и еще один 42-летний мужчина.

«Кроме этого, около 02:40 1 ноября россияне ударили КАБом по садовому обществу вблизи села Белаши, повредив линию электропередачи. Информация о пострадавших в результате этого «прилета» не поступала», — проинформировал Задоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опубликовал видео последствий вечернего российского удара по Дергачам".