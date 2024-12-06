Із будматеріалів за завищеними цінами хочуть зробити укриття на Харківщині

Укриття для ліцею за 78 млн грн коштом уряду Литви замовили на Харківщині у Лозовій, повідомляють «Наші гроші».

Лозівська міськрада Харківскої області 21 листопада за результатами тендеру замовила будівництво укриття за 78,64 млн грн консорціуму «Будмонтаж Груп Констракшн».

Протягом року, до грудня 2025 року. в «Лозівському ліцеї №12» планують збудувати захисну споруду цивільного захисту. Мають виконати електромонтажні роботи, встановити системи опалення, вентиляції та кондиціонування, облаштувати каналізацію, пожежну та охоронну сигналізацію, водопостачання і зовнішнє освітлення. Крім того, передбачені благоустрій території та закупівля необхідного обладнання.

Укриття ліцею площею 1 464 м₂ розраховано на 800 осіб (618 учнів, 67 працівників та 115 інших людей). За договірною ціною, вартість будівельних робіт без урахування устаткування, меблів та інвентарю становить 70,04 млн грн із ПДВ. Отже вартість 1 м₂ укриття складає 47 842 грн, що вдвічі дорожче встановлену Мінвідновленням вартість будівництва житла в Харківській області — 23 882 грн/м₂.

Проект без торгів замовили ТОВ «Архітектурна компанія «Схід-Проект» за 1,42 млн грн. Фірму створили лише рік тому і належить вона Олександру Кутяніну з Харкова. Будівництво фінансує державний бюджет завдяки уряду Литви через платформу UNITED24.

«Наші гроші» знайшли, що у прейскуранті завищені ціни. Зокрема з’ясували, що гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 12 мм та 16-18 мм на цьому будівництві врахували по 45 904 грн/т. Але ніші українські компанії продають її на 30% дешевше.

Подібна історія і з іншими будматеріалами. Гіпсову фінішну шпаклівку Ceresit CT 126 порахували по 33 грн/кг, натомість її можна придбати втричі дешевше.

Невідому ємність для питної води на 500 л замовили по 17 990 грн/шт. Найдорожча ємність, яку вдалося знайти в «Епіцентрі», коштує 8 000 грн/шт, що вдвічі дешевше.

Ймовірна переплата по багатьох позиціях становить приблизно 4,26 млн грн, що еквівалентно 27 нічним мавікам.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Консорціум «Будмонтаж Груп Констракшн» створений у квітні 2024 року та належить Наталі Калугіній. Засновниками є дві київські компанії: «Акта» Наталії Калугіної та «І.Б.К. Девелопмент» Олександра Лук’янця. Остання з 2016 року натендерила 2,70 млрд грн, найбільше в Департаменті регіонального розвитку Київської ОДА.