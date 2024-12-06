Из стройматериалов по завышенным ценам хотят сделать укрытие на Харьковщине

Укрытие для лицея за 78 млн грн за счет правительства Литвы заказали на Харьковщине в Лозовой, сообщают «Наші гроші».

Лозовский горсовет Харьковской области 21 ноября по результатам тендера заказал строительство укрытия за 78,64 млн грн консорциуму «Строймонтаж Групп Констракшн».

В течение года, до декабря 2025 года, в Лозовском лицее №12 планируют построить защитное сооружение гражданской защиты.

Должны быть выполнены электромонтажные работы, установить системы отопления, вентиляции и кондиционирования, обустроить канализацию, пожарную и охранную сигнализацию, водоснабжение и наружное освещение. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории и закупка необходимого оборудования.

Укрытие лицея площадью 1464 м₂ рассчитано на 800 человек (618 учеников, 67 работников и 115 других людей). По договорной цене стоимость строительных работ без учета оборудования, мебели и инвентаря составляет 70,04 млн грн с НДС. Следовательно, стоимость 1 м₂ укрытия составляет 47 842 грн, что вдвое дороже установленной Минвосстановлением стоимости строительства жилья в Харьковской области — 23 882 грн/м₂.

Проект без торгов заказали ООО «Архитектурная компания «Восток-Проект» за 1,42 млн. грн. Фирму создали только год назад и принадлежит она Александру Кутянину из Харькова. Строительство финансирует государственный бюджет благодаря правительству Литвы через платформу UNITED24.

«Наші гроші» обнаружили, что в прейскуранте завышены цены. В частности, выяснили, что горячекатаную арматурную сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм и 16-18 мм на этом строительстве посчитали по 45 904 грн/т. Но ниши украинские компании продают ее на 30% дешевле.

Подобная история и с другими стройматериалами. Гипсовую финишную шпатлевку Ceresit CT 126 сосчитали по 33 грн/кг, но ее можно приобрести втрое дешевле.

Неизвестную емкость для питьевой воды на 500 л заказали по 17990 грн/шт. Самая дорогая емкость, которую удалось обнаружить в «Эпицентре», стоит 8 000 грн/шт, что вдвое дешевле.

Вероятная переплата по многим позициям составляет примерно 4,26 млн грн, что эквивалентно 27 ночным мавикам.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не подался.

Консорциум «Строймонтаж Груп Констракшн» создан в апреле 2024 года и принадлежит Наталье Калугиной. Учредителями являются две киевские компании: «Акта» Натальи Калугиной и «И.Б.К. Девелопмент» Александра Лукьянца. Последняя с 2016 года натендерила 2,70 млрд грн, больше всего в Департаменте регионального развития Киевской ОГА.