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Відремонтувати трамвайні колії на Полтавському Шляху просять Терехова містяни

Суспільство 11:02   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відремонтувати трамвайні колії на Полтавському Шляху просять Терехова містяни

Петиція з проханням покращити дорожнє покриття, а також відремонтувати трамвайні колії з’явилася на сайті мерії.

Автор петиції вважає, що вулиця Полтавський Шлях – одна з візитівок міста, тому не можна допускати її руйнування.

“Особливо в цей час, коли це майже основний маршрут виїзду та вʼїзду в місто. Стан трамвайного полотна від перехрестя з вул. П. Болбочана до Лопанського мосту по вулиці Полтавський шлях в незадовільному стані. Плити перекриття трамвайних колій в незадовільному стані, розбитий асфальт протягом всієї довжини рейок, та саме дорожнє покриття знаходиться в жахливому стані. З метою покращення естетичного вигляду усього дорожнього покриття, безпеки на дорозі, приведення в належний стан трамвайних колій, пропонується провести заміну шпальної решітки по всій вулиці на нову з використанням залізобетонних шпал, замінити покрівлю асфальту, замінити бетонні плити на рейках на асфальт”, – пише автор петиції.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів стартував 4 грудня.

Читайте також: Харків’яни пропонують Терехову встановити пам’ятник комунальникам

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

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Ви читали новину: «Відремонтувати трамвайні колії на Полтавському Шляху просять Терехова містяни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петиція з проханням покращити дорожнє покриття, а також відремонтувати трамвайні колії з’явилася на сайті мерії.".