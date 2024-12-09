Харків’яни пропонують Терехову встановити пам’ятник комунальникам

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити пам’ятник працівникам комунальних служб.

«Побудувати на місці колишнього пам’ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка пам’ятник або меморіал працівникам комунальних служб», – зазначає авторка петиції Анастасія Жарикова.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.