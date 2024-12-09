Харків’яни пропонують Терехову встановити пам’ятник комунальникам
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити пам’ятник працівникам комунальних служб.
«Побудувати на місці колишнього пам’ятника Жукову на проспекті Петра Григоренка пам’ятник або меморіал працівникам комунальних служб», – зазначає авторка петиції Анастасія Жарикова.
Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, коммунальщики, міськрада, памятник, петиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити пам’ятник працівникам комунальних служб.".