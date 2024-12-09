Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить памятник работникам коммунальных служб.

«Построить на месте бывшего памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко памятник или мемориал работникам коммунальных служб», – отмечает автор петиции Анастасия Жарикова.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.