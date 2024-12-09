Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить памятник работникам коммунальных служб.
«Построить на месте бывшего памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко памятник или мемориал работникам коммунальных служб», – отмечает автор петиции Анастасия Жарикова.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, коммунальщики, міськрада, памятник, петиция;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить памятник работникам коммунальных служб.".