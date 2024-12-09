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Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам

Общество 13:41   09.12.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить памятник работникам коммунальных служб.

«Построить на месте бывшего памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко памятник или мемориал работникам коммунальных служб», – отмечает автор петиции Анастасия Жарикова.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить памятник работникам коммунальных служб.".