«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать приложение «Харьков Цифровой» по аналогу приложения в Киеве.

«Это приложение предоставляет пользователям возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированный автомобиль, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города, просматривать графики отключений света. Также через другое приложение 1551 с которым интегрированный «Киев Цифровой» пользователь может онлайн послать обращение или жалобу к городским властям и отслеживать ход ее выполнения», — написал автор петиции Ренат Штепа.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.