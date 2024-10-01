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«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит

Общество 13:05   01.10.2024
Виктория Яковенко
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать приложение «Харьков Цифровой» по аналогу приложения в Киеве.

«Это приложение предоставляет пользователям возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированный автомобиль, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города, просматривать графики отключений света. Также через другое приложение 1551 с которым интегрированный «Киев Цифровой» пользователь может онлайн послать обращение или жалобу к городским властям и отслеживать ход ее выполнения», — написал автор петиции Ренат Штепа.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать приложение «Харьков Цифровой» по аналогу приложения в Киеве.".