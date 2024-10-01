«Харків Цифровий» пропонують створити Терехову: що це означає

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією створити застосунок «Харків Цифровий» за аналогом додатка в Києві.

«Цей застосунок надає користувачам можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проєкти з благоустрою міста, переглядати графіки відключень світла. Також через інший додаток 1551 з яким інтегрований «Київ Цифровий» користувач може онлайн надіслати звернення або скаргу до міської влади та відстежувати хід її виконання», – написав автор петиції Ренат Штепа.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.