Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане

Общество 11:02   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане

Петиция с просьбой улучшить дорожное покрытие, а также – отремонтировать трамвайные пути появилась на сайте мэрии.

Автор петиции считает, что улица Полтавский Шлях – одна из визитных карточек города, поэтому нельзя допускать ее разрушения.

«Особенно в это время, когда это почти основной маршрут выезда и въезда в город. Состояние трамвайного полотна от перекрестка с ул. Болбочана до Лопанского моста по улице Полтавский Шлях в неудовлетворительном состоянии. Плиты перекрытия трамвайных путей в неудовлетворительном состоянии, разбит асфальт на протяжении всей длины рельсов, и само дорожное покрытие находится в ужасном состоянии. С целью улучшения эстетичного вида всего дорожного покрытия, безопасности на дороге, приведения в надлежащее состояние трамвайных путей предлагается произвести замену шпальной решетки по всей улице новой с использованием железобетонных шпал, заменить кровлю асфальта, заменить бетонные плиты на рельсах на асфальт», – пишет автор петиции.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей стартовал 4 декабря.

Читайте также: Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
10.12.2024, 11:31
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
09.12.2024, 09:58
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
09.12.2024, 20:31
Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 декабря: какой праздник и день в истории
10.12.2024, 06:00
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
10.12.2024, 10:03
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
07.12.2024, 12:10

Новости по теме:

11:37
DeepState распространяет «враждебную дезинформацию» — Сумская ОВА
11:31
Новости Харькова — главное за 10.12: раненые в Златополе, атаки врага
11:28
Масштабное ДТП произошло на Харьковщине – виновник был пьяный (фото)
11:11
Как россияне бегут из Сирии — подробности от ГУР
11:10
Златополь атаковали ракетами дважды, 10 пострадавших — Синегубов (дополняется)

  • Категории: Общество, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция с просьбой улучшить дорожное покрытие, а также – отремонтировать трамвайные пути появилась на сайте мэрии.".