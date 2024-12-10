Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане

Петиция с просьбой улучшить дорожное покрытие, а также – отремонтировать трамвайные пути появилась на сайте мэрии.

Автор петиции считает, что улица Полтавский Шлях – одна из визитных карточек города, поэтому нельзя допускать ее разрушения.

«Особенно в это время, когда это почти основной маршрут выезда и въезда в город. Состояние трамвайного полотна от перекрестка с ул. Болбочана до Лопанского моста по улице Полтавский Шлях в неудовлетворительном состоянии. Плиты перекрытия трамвайных путей в неудовлетворительном состоянии, разбит асфальт на протяжении всей длины рельсов, и само дорожное покрытие находится в ужасном состоянии. С целью улучшения эстетичного вида всего дорожного покрытия, безопасности на дороге, приведения в надлежащее состояние трамвайных путей предлагается произвести замену шпальной решетки по всей улице новой с использованием железобетонных шпал, заменить кровлю асфальта, заменить бетонные плиты на рельсах на асфальт», – пишет автор петиции.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей стартовал 4 декабря.

Читайте также: Харьковчане предлагают Терехову установить памятник коммунальщикам