Отремонтировать трамвайные пути на Полтавском Шляхе просят Терехова горожане
Петиция с просьбой улучшить дорожное покрытие, а также – отремонтировать трамвайные пути появилась на сайте мэрии.
Автор петиции считает, что улица Полтавский Шлях – одна из визитных карточек города, поэтому нельзя допускать ее разрушения.
«Особенно в это время, когда это почти основной маршрут выезда и въезда в город. Состояние трамвайного полотна от перекрестка с ул. Болбочана до Лопанского моста по улице Полтавский Шлях в неудовлетворительном состоянии. Плиты перекрытия трамвайных путей в неудовлетворительном состоянии, разбит асфальт на протяжении всей длины рельсов, и само дорожное покрытие находится в ужасном состоянии. С целью улучшения эстетичного вида всего дорожного покрытия, безопасности на дороге, приведения в надлежащее состояние трамвайных путей предлагается произвести замену шпальной решетки по всей улице новой с использованием железобетонных шпал, заменить кровлю асфальта, заменить бетонные плиты на рельсах на асфальт», – пишет автор петиции.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей стартовал 4 декабря.
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- Категории: Общество, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция с просьбой улучшить дорожное покрытие, а также – отремонтировать трамвайные пути появилась на сайте мэрии.".