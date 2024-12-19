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Зеленського не звільнили: депутати на Харківщині не підтримали його рішення

Суспільство 12:29   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Зеленського не звільнили: депутати на Харківщині не підтримали його рішення Фото: Сергій Зеленський

Рішення мера Лозової Сергія Зеленського скласти повноваження не підтримали депутати під час сесії.

Про це повідомив Зеленський у мережі «Телеграм».

«Більшість депутатів проголосували проти. Про подальші кроки та рішення повідомлю. Лозова – це Україна! Слава Україні!», – написав мер Лозової.

увольнение Зеленского на Харьковщине
Фото: Сергій Зеленський

Нагадаємо, мер Лозової Сергій Зеленський вирішив звільнитися. У коментарі «Суспільному» він пояснив: не може розв’язувати проблеми громади. Зокрема – ті, що виникли через борги КП «Теплоенерго».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення мера Лозової Сергія Зеленського скласти повноваження не підтримали депутати під час сесії.".