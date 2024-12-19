Зеленського не звільнили: депутати на Харківщині не підтримали його рішення

Рішення мера Лозової Сергія Зеленського скласти повноваження не підтримали депутати під час сесії.

Про це повідомив Зеленський у мережі «Телеграм».

«Більшість депутатів проголосували проти. Про подальші кроки та рішення повідомлю. Лозова – це Україна! Слава Україні!», – написав мер Лозової.

Нагадаємо, мер Лозової Сергій Зеленський вирішив звільнитися. У коментарі «Суспільному» він пояснив: не може розв’язувати проблеми громади. Зокрема – ті, що виникли через борги КП «Теплоенерго».