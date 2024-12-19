Зеленского не уволили: депутаты на Харьковщине не поддержали его решение

Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

«Большинство депутатов проголосовали против. О дальнейших шагах и решениях сообщу. Лозовая – это Украина! Слава Украине!», – написал мэр Лозовой.

Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский решил уволиться. В комментарии «Суспільному» он объяснил: не может решать проблемы громады. В частности – возникшие из-за долгов КП «Теплоэнерго».