Зеленского не уволили: депутаты на Харьковщине не поддержали его решение
Фото: Сергей Зеленский
Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии.
Об этом сообщил Зеленский в Telegram.
«Большинство депутатов проголосовали против. О дальнейших шагах и решениях сообщу. Лозовая – это Украина! Слава Украине!», – написал мэр Лозовой.
Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский решил уволиться. В комментарии «Суспільному» он объяснил: не может решать проблемы громады. В частности – возникшие из-за долгов КП «Теплоэнерго».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, Зеленский, Лозовая, сесія, сессия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии.".