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Зеленского не уволили: депутаты на Харьковщине не поддержали его решение

Общество 12:29   19.12.2024
Виктория Яковенко
Зеленского не уволили: депутаты на Харьковщине не поддержали его решение Фото: Сергей Зеленский

Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

«Большинство депутатов проголосовали против. О дальнейших шагах и решениях сообщу. Лозовая – это Украина! Слава Украине!», – написал мэр Лозовой.

увольнение Зеленского на Харьковщине
Фото: Сергей Зеленский

Напомним, мэр Лозовой Сергей Зеленский решил уволиться. В комментарии «Суспільному» он объяснил: не может решать проблемы громады. В частности – возникшие из-за долгов КП «Теплоэнерго».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 12:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение мэра Лозовой Сергея Зеленского сложить полномочия не поддержали депутаты во время сессии.".