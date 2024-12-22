30-річний футбольний арбітр і тренер Щепотьєв із Харкова загинув на фронті

Харків’янин Андрій Щепотьєв після початку повномасштабного вторгнення приєднався до армії, повідомила Українська асоціація футболу.

У мирному житті харківʼянин працював арбітром на матчах дитячо-юнацького футболу та зустрічах аматорських ліг, був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та тренером місцевого «Арсеналу».

Андрій Щепотьєв загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

«🕯 Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія», – зазначили колеги.