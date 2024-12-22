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30-річний футбольний арбітр і тренер Щепотьєв із Харкова загинув на фронті

Спорт 14:52   22.12.2024
Оксана Якушко
30-річний футбольний арбітр і тренер Щепотьєв із Харкова загинув на фронті

Харків’янин Андрій Щепотьєв після початку повномасштабного вторгнення приєднався до армії, повідомила Українська асоціація футболу.

У мирному житті харківʼянин працював арбітром на матчах дитячо-юнацького футболу та зустрічах аматорських ліг, був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та тренером місцевого «Арсеналу».

Андрій Щепотьєв загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

«🕯 Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія», – зазначили колеги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 14:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Андрій Щепотьєв після початку повномасштабного вторгнення приєднався до армії, повідомила Українська асоціація футболу.".