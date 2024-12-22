30-летний футбольный арбитр и тренер Щепотьев из Харькова погиб на фронте

Харьковчанин Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, сообщила Украинская ассоциация футбола.

В мирной жизни харьковчанин работал арбитром на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и тренером местного Арсенала.

Андрей Щепотьев погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

«🕯 От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея», — заявили коллеги.