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30-летний футбольный арбитр и тренер Щепотьев из Харькова погиб на фронте

Спорт 14:52   22.12.2024
Оксана Якушко
30-летний футбольный арбитр и тренер Щепотьев из Харькова погиб на фронте Фото: Украинская ассоциация футбола

Харьковчанин Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, сообщила Украинская ассоциация футбола.

В мирной жизни харьковчанин работал арбитром на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и тренером местного Арсенала.

Андрей Щепотьев погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

«🕯 От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея», — заявили коллеги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 14:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, сообщила Украинская ассоциация футбола.".