30-летний футбольный арбитр и тренер Щепотьев из Харькова погиб на фронте
Фото: Украинская ассоциация футбола
Харьковчанин Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, сообщила Украинская ассоциация футбола.
В мирной жизни харьковчанин работал арбитром на матчах детско-юношеского футбола и встречах любительских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и тренером местного Арсенала.
Андрей Щепотьев погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.
«🕯 От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея», — заявили коллеги.
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- Категории: Спорт, Фронт, Харьков; Теги: арбитр, спорт, тренер, фронт, футбол, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 14:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, сообщила Украинская ассоциация футбола.".