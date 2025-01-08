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Харків’ян та мешканців області закликали бути обережними – причина

Суспільство 09:17   08.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’ян та мешканців області закликали бути обережними – причина Фото: ХМР

Про небезпечну погоду, яка очікується 8 січня у Харкові та області, повідомили у мерії.

8 січня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200 – 500 м.“, – передають у департаменті надзвичайних ситуацій ХМР.

Через це водіїв та пішоходів закликали бути максимально обережними на дорогах.

Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології оголосили на Харківщині перший, жовтий рівень небезпеки.

Читайте також: Температура сягне +10: прогноз погоди у Харкові та області на 8 січня.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 09:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду, яка очікується 8 січня у Харкові та області, повідомили у мерії.".