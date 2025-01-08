Харків’ян та мешканців області закликали бути обережними – причина
Фото: ХМР
Про небезпечну погоду, яка очікується 8 січня у Харкові та області, повідомили у мерії.
“8 січня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200 – 500 м.“, – передають у департаменті надзвичайних ситуацій ХМР.
Через це водіїв та пішоходів закликали бути максимально обережними на дорогах.
Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології оголосили на Харківщині перший, жовтий рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 09:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду, яка очікується 8 січня у Харкові та області, повідомили у мерії.".