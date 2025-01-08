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Харьковчан и жителей области призвали быть осторожными – причина

Общество 09:17   08.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчан и жителей области призвали быть осторожными – причина Фото: ХГС

Об опасной погоде, которая ожидается 8 января в Харькове и области, сообщили в мэрии.

«8 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200 – 500 м.», – передают в департаменте чрезвычайных ситуаций ХГС.

Ввиду этого водителей и пешеходов призвали быть максимально осторожными на дорогах.

Тем временем в Региональном центре гидрометеорологии объявили на Харьковщине первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: Температура достигнет +10: прогноз погоды в Харькове и области на 8 января

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 09:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде, которая ожидается 8 января в Харькове и области, сообщили в мэрии.".