Харьковчан и жителей области призвали быть осторожными – причина

Об опасной погоде, которая ожидается 8 января в Харькове и области, сообщили в мэрии.

«8 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200 – 500 м.», – передают в департаменте чрезвычайных ситуаций ХГС.

Ввиду этого водителей и пешеходов призвали быть максимально осторожными на дорогах.

Тем временем в Региональном центре гидрометеорологии объявили на Харьковщине первый, желтый уровень опасности.