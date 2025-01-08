Харьковчан и жителей области призвали быть осторожными – причина
Фото: ХГС
Об опасной погоде, которая ожидается 8 января в Харькове и области, сообщили в мэрии.
«8 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200 – 500 м.», – передают в департаменте чрезвычайных ситуаций ХГС.
Ввиду этого водителей и пешеходов призвали быть максимально осторожными на дорогах.
Тем временем в Региональном центре гидрометеорологии объявили на Харьковщине первый, желтый уровень опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, туман, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 09:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде, которая ожидается 8 января в Харькове и области, сообщили в мэрии.".