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Температура достигнет +10: прогноз погоды в Харькове и области на 8 января

Погода 18:59   07.01.2025
Елена Нагорная
Температура достигнет +10: прогноз погоды в Харькове и области на 8 января

В среду, 8 января, в Харькове и области будет не по-зимнему тепло. Ночью без осадков, днем — небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 5 до 10 тепла.

Ветер южный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 8 января, в Харькове и области будет не по-зимнему тепло. Ночью без осадков, днем — небольшой дождь.".