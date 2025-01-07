Температура достигнет +10: прогноз погоды в Харькове и области на 8 января

В среду, 8 января, в Харькове и области будет не по-зимнему тепло. Ночью без осадков, днем — небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 5 до 10 тепла.

Ветер южный — 7-12 м/с.