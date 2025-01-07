Температура сягне +10: прогноз погоди в Харкові та області на 8 січня

У середу, 8 січня, у Харкові та області буде не по-зимовому тепло. Уночі без опадів, удень – невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, денна – від 5 до 10 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.