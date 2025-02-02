У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)

75-річний чоловік загинув в епіцентрі пожежі у приватному будинку, повідомила ДСНС у Харківській області.

02 лютого о 07:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про побутову пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Дмитра Антоненка у Шевченківському районі міста Харкова.

Горів житловий будинок площею 80 м₂.

В осередку пожежі рятувальники знайшли тіло 75-річного чоловіка.

Причину пожежі наразі встановлюють.













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