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У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)

Події 14:28   02.02.2025
Оксана Якушко
У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)

75-річний чоловік загинув в епіцентрі пожежі у приватному будинку, повідомила ДСНС у Харківській області.

02 лютого о 07:54 до Служби порятунку  надійшло повідомлення про побутову пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Дмитра Антоненка у Шевченківському районі міста Харкова.

Горів житловий будинок площею 80 м₂.

В осередку пожежі рятувальники знайшли тіло 75-річного чоловіка.

Причину пожежі наразі встановлюють.






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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 14:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річний чоловік загинув в епіцентрі пожежі у приватному будинку, повідомила ДСНС у Харківській області.".