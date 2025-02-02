У пожежі загинув чоловік у Харкові (фото)
75-річний чоловік загинув в епіцентрі пожежі у приватному будинку, повідомила ДСНС у Харківській області.
02 лютого о 07:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про побутову пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Дмитра Антоненка у Шевченківському районі міста Харкова.
Горів житловий будинок площею 80 м₂.
В осередку пожежі рятувальники знайшли тіло 75-річного чоловіка.
Причину пожежі наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 14:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річний чоловік загинув в епіцентрі пожежі у приватному будинку, повідомила ДСНС у Харківській області.".