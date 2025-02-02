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В пожаре погиб мужчина в Харькове (фото)

Происшествия 14:28   02.02.2025
Оксана Якушко
В пожаре погиб мужчина в Харькове (фото)

75-летний мужчина погиб в эпицентре пожара в частном доме, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о бытовом пожаре в частном доме по улице Дмитрия Антоненко в Шевченковском районе города Харькова поступило 02 февраля в 07:54.

Горел жилой дом площадью 80 м₂.

В эпицентре пожара спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины.

Причину возгорания устанавливают.






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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 14:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летний мужчина погиб в эпицентре пожара в частном доме, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".