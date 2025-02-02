В пожаре погиб мужчина в Харькове (фото)
75-летний мужчина погиб в эпицентре пожара в частном доме, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о бытовом пожаре в частном доме по улице Дмитрия Антоненко в Шевченковском районе города Харькова поступило 02 февраля в 07:54.
Горел жилой дом площадью 80 м₂.
В эпицентре пожара спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины.
Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мужчина, огонь, пожары, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летний мужчина погиб в эпицентре пожара в частном доме, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".