В пожаре погиб мужчина в Харькове (фото)

75-летний мужчина погиб в эпицентре пожара в частном доме, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о бытовом пожаре в частном доме по улице Дмитрия Антоненко в Шевченковском районе города Харькова поступило 02 февраля в 07:54.

Горел жилой дом площадью 80 м₂.

В эпицентре пожара спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины.

Причину возгорания устанавливают.













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