Харків отримав від ЮНЕСКО обладнання для зруйнованої культурної спадщини

Нове обладнання отримала робоча група з оперативного реагування на руйнування об’єктів культурної спадщини, пишуть у мерії.

Сучасні геодезичні прилади, фотокамери та різне комп’ютерне обладнання від ЮНЕСКО допоможе фахівцям сканувати пошкоджені об’єкти, проводити різні операції з цифровими копіями, а також планувати відновлення зруйнованого.

“Зараз триває подальша робота з ЮНЕСКО, зокрема, щодо отримання обладнання для більш детального дослідження руйнувань, 3D-документування та цифрової реконструкції пошкоджених об’єктів культурної спадщини”, – додали у міськраді.