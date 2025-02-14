Харків отримав від ЮНЕСКО обладнання для зруйнованої культурної спадщини
Фото: ХМР
Нове обладнання отримала робоча група з оперативного реагування на руйнування об’єктів культурної спадщини, пишуть у мерії.
Сучасні геодезичні прилади, фотокамери та різне комп’ютерне обладнання від ЮНЕСКО допоможе фахівцям сканувати пошкоджені об’єкти, проводити різні операції з цифровими копіями, а також планувати відновлення зруйнованого.
“Зараз триває подальша робота з ЮНЕСКО, зокрема, щодо отримання обладнання для більш детального дослідження руйнувань, 3D-документування та цифрової реконструкції пошкоджених об’єктів культурної спадщини”, – додали у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 11:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нове обладнання отримала робоча група з оперативного реагування на руйнування об’єктів культурної спадщини, пишуть у мерії.".