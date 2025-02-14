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Контужені чоловіки, зруйновані будинки: наслідки нічних “прильотів” (фото)

Події 10:35   14.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Контужені чоловіки, зруйновані будинки: наслідки нічних “прильотів” (фото)

Фото руйнувань після обстрілів Куп’янська та Богодухова опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

Спочатку о 01:20 росіяни випустили безпілотник по Богодухову – він ударив по приватному сектору. Внаслідок обстрілу гостру реакцію на стрес отримали двоє неповнолітніх – 16-річна дівчина та 17-річний хлопець. Крім того, пошкоджені будинки та господарські споруди.

Ще один обстріл зафіксували вже о 04:30 у Куп’янську.

“Контузію отримали двоє чоловіків 76 та 47 років. Пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Попередньо встановлено, що збройні сили рф били по місту з РСЗВ”, – написали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 10:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото руйнувань після обстрілів Куп’янська та Богодухова опублікували у Харківській обласній прокуратурі.".