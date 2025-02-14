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Контуженые мужчины, разрушенные дома: последствия ночных «прилетов» (фото)

Происшествия 10:35   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Контуженые мужчины, разрушенные дома: последствия ночных «прилетов» (фото)

Фото разрушений после обстрелов Купянска и Богодухова опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

Вначале в 01:20 россияне выпустили беспилотник по Богодухову – тот ударил по частному сектору. В результате обстрела острую реакцию на стресс получили двое несовершеннолетних – 16-летняя девушка и 17-летний парень. Кроме того, повреждены дома и хозпостройки.

Еще один обстрел зафиксировали уже в 04:30 в Купянске.

«Контузию получили двое мужчин 76 и 47 лет. Повреждены не менее пяти жилых домов. Предварительно установлено, что Вооруженные силы России били по городу из РСЗО», – написали в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото разрушений после обстрелов Купянска и Богодухова опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.".