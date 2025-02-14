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Харьков получил от ЮНЕСКО оборудование для разрушенного культурного наследия

Общество 11:14   14.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков получил от ЮНЕСКО оборудование для разрушенного культурного наследия Фото: ХГС

Новое оборудование получила рабочая группа по оперативному реагированию на разрушения объектов культурного наследия, пишут в мэрии.

Современные геодезические приборы, фотокамеры и различное компьютерное оборудование от ЮНЕСКО поможет специалистам сканировать поврежденные объекты, проводить различные операции с цифровыми копиями, а также – планировать восстановление разрушенного.

«В настоящее время продолжается работа с ЮНЕСКО, в частности, по получению оборудования для более детального исследования разрушений, 3D-документирования и цифровой реконструкции поврежденных объектов культурного наследия», – добавили в горсовете.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 11:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое оборудование получила рабочая группа по оперативному реагированию на разрушения объектов культурного наследия, пишут в мэрии.".