Харьков получил от ЮНЕСКО оборудование для разрушенного культурного наследия

Новое оборудование получила рабочая группа по оперативному реагированию на разрушения объектов культурного наследия, пишут в мэрии.

Современные геодезические приборы, фотокамеры и различное компьютерное оборудование от ЮНЕСКО поможет специалистам сканировать поврежденные объекты, проводить различные операции с цифровыми копиями, а также – планировать восстановление разрушенного.

«В настоящее время продолжается работа с ЮНЕСКО, в частности, по получению оборудования для более детального исследования разрушений, 3D-документирования и цифровой реконструкции поврежденных объектов культурного наследия», – добавили в горсовете.