Харьков получил от ЮНЕСКО оборудование для разрушенного культурного наследия
Фото: ХГС
Новое оборудование получила рабочая группа по оперативному реагированию на разрушения объектов культурного наследия, пишут в мэрии.
Современные геодезические приборы, фотокамеры и различное компьютерное оборудование от ЮНЕСКО поможет специалистам сканировать поврежденные объекты, проводить различные операции с цифровыми копиями, а также – планировать восстановление разрушенного.
«В настоящее время продолжается работа с ЮНЕСКО, в частности, по получению оборудования для более детального исследования разрушений, 3D-документирования и цифровой реконструкции поврежденных объектов культурного наследия», – добавили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оборудование, Харьков, ЮНЕСКО;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 11:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое оборудование получила рабочая группа по оперативному реагированию на разрушения объектов культурного наследия, пишут в мэрии.".