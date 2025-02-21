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Злодія-рецидивіста, що скоїв кілька десятків крадіжок, засудили на Харківщині

Події 17:24   21.02.2025
Оксана Якушко
Злодія-рецидивіста, що скоїв кілька десятків крадіжок, засудили на Харківщині

45-річний чоловік скоїв майже 20 крадіжок за п’ять місяців, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Раніше неодноразово судимий чоловік протягом травня-вересня 2024 року майже 20 разів заволодів чужим майном. Із підвальних приміщень і ліфтових шахт він викрадав обладнання, що належить комунальним підприємствам «ЖИТЛОКОМСЕРВІС» та «Харківські теплові мережі», проник до приміщення кафе, звідки виніс побутову техніку та сантехнічне обладнання.

Зі спортивного майданчика крадій поцупив чужий мобільний телефон. А в гостях у знайомого зловмисник поцупив наручний годинник, що належав господарю будинку.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

Обвинувальний вирок виніс Київський райсуд Харкова. Суд визнав винним 45-річного чоловіка у вчиненні серії крадіжок та замаху на них і призначив покарання у виді 5 років 5 місяців позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 17:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний чоловік скоїв майже 20 крадіжок за п’ять місяців, повідомила Харківська обласна прокуратура.".