Вора-рецидивиста, совершившего несколько десятков краж, осудили на Харьковщине
45-летний мужчина совершил почти 20 краж за пять месяцев, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранее неоднократно судимый мужчина в течение мая-сентября 2024 почти 20 раз завладел чужим имуществом. Из подвальных помещений и лифтовых шахт он похищал оборудование, принадлежащее коммунальным предприятиям «ЖИЛКОМСЕРВИС» и «Харьковские тепловые сети», проник в помещение кафе, откуда вынес бытовую технику и сантехническое оборудование.
Со спортивной площадки вор украл чужой мобильный телефон. А в гостях у знакомого злоумышленник украл наручные часы, принадлежавшие хозяину дома.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину.
Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова. Суд признал виновным 45-летнего мужчину в совершении серии краж и покушении на них и назначил наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, кража, новости Харькова, рецидивист, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний мужчина совершил почти 20 краж за пять месяцев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".