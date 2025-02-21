Вора-рецидивиста, совершившего несколько десятков краж, осудили на Харьковщине

45-летний мужчина совершил почти 20 краж за пять месяцев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее неоднократно судимый мужчина в течение мая-сентября 2024 почти 20 раз завладел чужим имуществом. Из подвальных помещений и лифтовых шахт он похищал оборудование, принадлежащее коммунальным предприятиям «ЖИЛКОМСЕРВИС» и «Харьковские тепловые сети», проник в помещение кафе, откуда вынес бытовую технику и сантехническое оборудование.

Со спортивной площадки вор украл чужой мобильный телефон. А в гостях у знакомого злоумышленник украл наручные часы, принадлежавшие хозяину дома.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова. Суд признал виновным 45-летнего мужчину в совершении серии краж и покушении на них и назначил наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы.