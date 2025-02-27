Вихопив телефон серед білого дня і втік – копи розповіли, як шукали злодія

Про крадіжку, яка сталася напередодні вдень у Холодногірському районі, розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Повідомлення про крадіжку правоохоронці отримали 26 лютого близько 14:00. Жінка розповіла, що на вулиці Полтавський шлях невідомий вихопив її смартфон та втік.

“Поліцейські передали наявну інформацію у радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання прилеглої території, на провулку Розторгуївському, патрульні помітили схожого за описом чоловіка та зупинили його для перевірки. Поліцейські виявили у громадянина телефон, який, згодом, впізнала заявниця”, – розповіли копи.

Для подальшого розгляду події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, додали поліцейські.