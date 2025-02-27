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Збитки оцінили у 110 тис грн: у забрудненні повітря підозрюють інженера заводу

Суспільство 10:38   27.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Збитки оцінили у 110 тис грн: у забрудненні повітря підозрюють інженера заводу

Про те, що підприємство у Дергачах викидало наднормативну кількість шкідливих речовин в атмосферне повітря, співробітники облуправління Держекоінспекції встановили ще у 2021 році. Тепер підозру отримав інженер заводу. 

Після проведеної судово-економічної експертизи фахівці оцінили завдані підприємством збитки у понад 110 тисяч гривень.

“Будучи обізнаним щодо технологічного процесу фільтрації та зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, він допустив порушення та фактичну відсутність екологічного  менеджменту і контролю за роботою підприємства”, – пояснили у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі чоловікові вже вручили підозру. Правоохоронці уточнили, що наразі він уже не працює на вищезгаданому підприємстві.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 10:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що підприємство у Дергачах викидало наднормативну кількість шкідливих речовин в атмосферне повітря встановили ще у 2021 році. Тепер підозру отримав інженер заводу. ".