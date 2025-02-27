Збитки оцінили у 110 тис грн: у забрудненні повітря підозрюють інженера заводу

Про те, що підприємство у Дергачах викидало наднормативну кількість шкідливих речовин в атмосферне повітря, співробітники облуправління Держекоінспекції встановили ще у 2021 році. Тепер підозру отримав інженер заводу.

Після проведеної судово-економічної експертизи фахівці оцінили завдані підприємством збитки у понад 110 тисяч гривень.

“Будучи обізнаним щодо технологічного процесу фільтрації та зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, він допустив порушення та фактичну відсутність екологічного менеджменту і контролю за роботою підприємства”, – пояснили у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі чоловікові вже вручили підозру. Правоохоронці уточнили, що наразі він уже не працює на вищезгаданому підприємстві.