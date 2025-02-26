Лаявся і накинувся на копів – у метро Харкова затримали агресивного чоловіка

Копи затримали 46-річного неодноразово засудженого чоловіка, який ударив одного з правоохоронців у метро, ​​повідомила Нацполіція.

26 лютого близько 15:25 на станції метро «Історичний музей» чоловік у присутності великої кількості людей поводився зухвало, нецензурно лаявся, чим порушував громадський порядок. Поліціянти намагалися заспокоїти чоловіка та перевірити його документи, натомість він накинувся на одного з них та вдарив одного з правоохоронців.

Порушником виявися 46-річний неодноразово раніше судимий за тяжкі злочини громадянин. Його затримали та відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відео: Нацполіція