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Лаявся і накинувся на копів – у метро Харкова затримали агресивного чоловіка

Події 20:59   26.02.2025
Оксана Якушко
Лаявся і накинувся на копів – у метро Харкова затримали агресивного чоловіка

Копи затримали 46-річного неодноразово засудженого чоловіка, який ударив одного з правоохоронців у метро, ​​повідомила Нацполіція.

26 лютого близько 15:25 на станції метро «Історичний музей» чоловік у присутності великої кількості людей поводився зухвало, нецензурно лаявся, чим порушував громадський порядок. Поліціянти намагалися заспокоїти чоловіка та перевірити його документи, натомість він накинувся на одного з них та вдарив одного з правоохоронців.

Порушником виявися 46-річний неодноразово раніше судимий за тяжкі злочини громадянин. Його затримали та відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відео: Нацполіція

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 20:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи затримали 46-річного неодноразово засудженого чоловіка, який ударив одного з правоохоронців у метро, ​​повідомила Нацполіція.".