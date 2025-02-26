Розбитий маєток в центрі Харкова планують відремонтувати – ХАЦ

Національна академія правових наук України замовила проєкт аварійних робіт і хоче відремонтувати маєток по вулиці Григорія Сковороди, 70, повідомляє ХАЦ.

Національна академія правових наук уклала угоду з ТОВ “Харківбуд-сервіс”, стало відомо з сайту Prozorro. Вартість проєктних робіт становить 867,6 тис. грн.

Будинок по вулиці Сковороди, 70 (до 26 січня 2024 року — Пушкінська) пошкодила російська ракета 23 січня 2024 року. Це був маєток купця німецького походження Генріха Гельфериха, побудований у XIX сторіччі.

Маєток двічі перебудовували: після Другої світової війни замінили дах, а на початку двохтисячних добудували третій поверх. Маєток не має статусу пам’ятки архітектури.

“Період будівництва — кінець ХІХ – початок XX століття. Це ж період саме еклектики, тому архітектор Сергій Загоскін, який будував, надихався західноєвропейськими зразками. На першому поверсі ми бачимо масивний карниз, який виступає — оця частина є автентичною. Другий поверх вже більше спрощений і взагалі вся будівля спрощена, тому що вона реконструкцію пережила, третій поверх — це вже все “новодєл” 2000-х, так би мовити, “кернесанс”, — розповідав про будівлю архітектор Віктор Дворніков.

Маєток планують внести до електронного реєстру об’єктів пошкодженої культурної спадщини, каже Дворніков.

Зараз власник будівлі зайнявся проєктом консервації та ремонту. Підрядники мають оцінити технічний стан будівлі, вивчити історичні матеріали, що стосуються маєтку, зробити плани поверхів та горищ, обмірні креслення, розробити проєкт капітального ремонту, зокрема, щодо заміни перекриття на монолітне залізобетонне, скласти кошторис тощо. Роботи мають завершитися до кінця травня.