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Разбитый особняк в центре Харькова планируют отремонтировать — ХАЦ

Общество 18:36   26.02.2025
Оксана Якушко
Разбитый особняк в центре Харькова планируют отремонтировать — ХАЦ Фото: ХАЦ

Национальная академия правовых наук Украины заказала проект аварийных работ и хочет отремонтировать особняк по улице Григория Сковороды, 70, сообщает ХАЦ.

Национальная академия правовых наук заключила соглашение с ООО «Харьковстрой-сервис», стало известно с сайта Prozorro. Стоимость проектных работ составляет 867,6 тыс. грн.

Дом по улице Сковороды, 70 (до 26 января 2024 — Пушкинская) повредила российская ракета 23 января 2024 года. Это было имение купца германского происхождения Генриха Гельфериха, построенное в XIX веке.

Имение дважды перестраивали: после Второй мировой войны заменили крышу, а в начале двухтысячных достроили третий этаж. Имение не имеет статуса памятника архитектуры.

“Период строительства – конец XIX – начало XX века. Это же период именно эклектики, поэтому архитектор Сергей Загоскин вдохновлялся западноевропейскими образцами. На первом этаже мы видим выступающий массивный карниз — эта часть является аутентичной. Второй этаж уже более упрощен и вообще все здание упрощено, потому что оно пережило реконструкцию, третий этаж — это уже все «новодел» 2000-х, так сказать, «кернесанс», — рассказывал о здании архитектор Виктор Дворников.

Имение планируют внести в электронный реестр объектов поврежденного культурного наследия, говорит Дворников.

В настоящее время владелец здания занялся проектом консервации и ремонта. Подрядчики должны оценить техническое состояние здания, изучить исторические материалы, касающиеся поместья, сделать планы этажей и чердаков, обмерные чертежи, разработать проект капитального ремонта, в частности, по замене перекрытия монолитным железобетонным, составить смету и т.д. Работы должны завершиться к концу мая.

Фото: ХАЦ
Фото: ХАЦ
Фото: ХАЦ
Фото: ХАЦ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 18:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальная академия правовых наук Украины заказала проект аварийных работ и хочет отремонтировать особняк по улице Григория Сковороды, 70, сообщает ХАЦ.".