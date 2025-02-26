Ругался и набросился на копов – в метро Харькова задержали агрессора
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Копы задержали 46-летнего неоднократно судимого мужчину, ударившего одного из правоохранителей в метро, сообщила Нацполиция.
26 февраля около 15:25 на станции метро «Исторический музей» мужчина в присутствии толпы вел себя дерзко, нецензурно выражался, чем нарушал общественный порядок. Полицейские пытались успокоить мужчину и проверить его документы, он набросился на одного из них и ударил одного из правоохранителей.
Нарушителем оказался 46-летний неоднократно ранее судимый за тяжкие преступления гражданин. Его задержали и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Видео: Нацполиция
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: метро, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 20:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы задержали 46-летнего неоднократно судимого мужчину, ударившего одного из правоохранителей в метро, сообщила Нацполиция.".