Ругался и набросился на копов – в метро Харькова задержали агрессора

Копы задержали 46-летнего неоднократно судимого мужчину, ударившего одного из правоохранителей в метро, ​​сообщила Нацполиция.

26 февраля около 15:25 на станции метро «Исторический музей» мужчина в присутствии толпы вел себя дерзко, нецензурно выражался, чем нарушал общественный порядок. Полицейские пытались успокоить мужчину и проверить его документы, он набросился на одного из них и ударил одного из правоохранителей.

Нарушителем оказался 46-летний неоднократно ранее судимый за тяжкие преступления гражданин. Его задержали и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Видео: Нацполиция