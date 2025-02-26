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Ругался и набросился на копов – в метро Харькова задержали агрессора

Происшествия 20:59   26.02.2025
Оксана Якушко
Ругался и набросился на копов – в метро Харькова задержали агрессора Скриншот

Копы задержали 46-летнего неоднократно судимого мужчину, ударившего одного из правоохранителей в метро, ​​сообщила Нацполиция.

26 февраля около 15:25 на станции метро «Исторический музей» мужчина в присутствии толпы вел себя дерзко, нецензурно выражался, чем нарушал общественный порядок. Полицейские пытались успокоить мужчину и проверить его документы, он набросился на одного из них и ударил одного из правоохранителей.

Нарушителем оказался 46-летний неоднократно ранее судимый за тяжкие преступления гражданин. Его задержали и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Видео: Нацполиция

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 20:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы задержали 46-летнего неоднократно судимого мужчину, ударившего одного из правоохранителей в метро, ​​сообщила Нацполиция.".