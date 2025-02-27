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Ущерб оценили в 110 тыс грн: в загрязнении воздуха подозревают инженера завода

Общество 10:38   27.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ущерб оценили в 110 тыс грн: в загрязнении воздуха подозревают инженера завода

О том, что предприятие в Дергачах выбрасывало сверхнормативное количество вредных веществ в атмосферный воздух, сотрудники облуправления Госэкоинспекции установили еще в 2021 году. Теперь же подозрение получил инженер завода. 

После проведенной судебно-экономической экспертизы специалисты оценили нанесенный предприятием ущерб в более, чем 110 тысяч гривен.

«Будучи осведомленным о технологическом процессе фильтрации и снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, он допустил нарушение и фактическое отсутствие экологического менеджмента и контроля за работой предприятия», – объяснили в Харьковской областной прокуратуре.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение. Правоохранители уточнили, что сейчас он уже не работает на вышеупомянутом предприятии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 10:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что предприятие в Дергачах выбрасывало сверхнормативное количество вредных веществ установили еще в 2021 году. Теперь же подозрение получил инженер завода. ".