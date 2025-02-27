Ущерб оценили в 110 тыс грн: в загрязнении воздуха подозревают инженера завода

О том, что предприятие в Дергачах выбрасывало сверхнормативное количество вредных веществ в атмосферный воздух, сотрудники облуправления Госэкоинспекции установили еще в 2021 году. Теперь же подозрение получил инженер завода.

После проведенной судебно-экономической экспертизы специалисты оценили нанесенный предприятием ущерб в более, чем 110 тысяч гривен.

«Будучи осведомленным о технологическом процессе фильтрации и снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, он допустил нарушение и фактическое отсутствие экологического менеджмента и контроля за работой предприятия», – объяснили в Харьковской областной прокуратуре.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение. Правоохранители уточнили, что сейчас он уже не работает на вышеупомянутом предприятии.