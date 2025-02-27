Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора

О краже, которая произошла накануне днем в Холодногорском районе, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Сообщение о краже правоохранители получили 26 февраля около 14:00. Женщина рассказала, что на улице Полтавский шлях неизвестный выхватил ее смартфон и сбежал.

«Полицейские передали информацию в радиоэфир и начали поиск. Во время отработки прилегающей территории на переулке Расторгуевском патрульные заметили похожего по описанию мужчину и остановили его для проверки. Полицейские обнаружили у гражданина телефон, который впоследствии узнала заявительница», – рассказали копы.

Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали следственно-оперативную группу, добавили полицейские.