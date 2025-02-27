Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора
О краже, которая произошла накануне днем в Холодногорском районе, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Сообщение о краже правоохранители получили 26 февраля около 14:00. Женщина рассказала, что на улице Полтавский шлях неизвестный выхватил ее смартфон и сбежал.
«Полицейские передали информацию в радиоэфир и начали поиск. Во время отработки прилегающей территории на переулке Расторгуевском патрульные заметили похожего по описанию мужчину и остановили его для проверки. Полицейские обнаружили у гражданина телефон, который впоследствии узнала заявительница», – рассказали копы.
Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали следственно-оперативную группу, добавили полицейские.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, обокрал, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О краже, которая произошла накануне днем в Холодногорском районе, рассказали в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".