Харків’янин кривдив співмешканку – його притягнули за домашнє насильство
Домашнім тираном, який кривдив співмешканку, виявився 38-річний мешканець Салтівського району, повідомила Нацполіція.
46-річна жінка повідомила поліціянтів, що її співмешканець регулярно ображає її та б’є. Коли копи приїхали на виклик, медики надавали жінці невідкладну допомогу у швидкій.
Поліціянти зібрали щодо кривдника матеріал, який внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею домашнє насильство. Домашньому тирану «світить» до 2 років за ґратами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Домашнім тираном, який кривдив співмешканку, виявився 38-річний мешканець Салтівського району, повідомила Нацполіція.".