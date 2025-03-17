Харків’янин кривдив співмешканку – його притягнули за домашнє насильство

Домашнім тираном, який кривдив співмешканку, виявився 38-річний мешканець Салтівського району, повідомила Нацполіція.

46-річна жінка повідомила поліціянтів, що її співмешканець регулярно ображає її та б’є. Коли копи приїхали на виклик, медики надавали жінці невідкладну допомогу у швидкій.

Поліціянти зібрали щодо кривдника матеріал, який внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею домашнє насильство. Домашньому тирану «світить» до 2 років за ґратами.