Харьковчанин обижал сожительницу – его привлекли за домашнее насилие
Домашним тираном, обижавшем сожительницу, оказался 38-летний житель Салтовского района, сообщила Нацполиция.
46-летняя женщина сообщила полицейским, что ее сожитель регулярно оскорбляет ее и избивает. Когда копы приехали по вызову, медики оказывали женщине неотложную помощь в скорой.
Полицейские собрали по обидчику материал, который внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье домашнее насилие. Домашнему тирану «светит» до 2 лет за решеткой.
Читайте также: «Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, Нацполиция, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин обижал сожительницу – его привлекли за домашнее насилие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домашним тираном, обижавшем сожительницу, оказался 38-летний житель Салтовского района, сообщила Нацполиция.".