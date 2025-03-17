Харьковчанин обижал сожительницу – его привлекли за домашнее насилие

Домашним тираном, обижавшем сожительницу, оказался 38-летний житель Салтовского района, сообщила Нацполиция.

46-летняя женщина сообщила полицейским, что ее сожитель регулярно оскорбляет ее и избивает. Когда копы приехали по вызову, медики оказывали женщине неотложную помощь в скорой.

Полицейские собрали по обидчику материал, который внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье домашнее насилие. Домашнему тирану «светит» до 2 лет за решеткой.