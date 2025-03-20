Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю

На станції метро «Історичний музей» з 16:00 до 19:00 21 березня проходитиме «Харків-Бах-марафон».

Традиційно 21 березня в Європі відзначають Early Music Day (День старовинної музики). Свято, що з’явилося у 2013 році, знаменує прихід весни та день народження Йоганна Себастьяна Баха. З моменту появи Early Music Day перетворився на глобальне свято, в межах якого проводяться концерти, лекції, майстер-класи та онлайн-конференції.

Як повідомили в мерії Харкова, у метрополітені виступлять музиканти-початківці, учні мистецьких шкіл, студенти Харківського фахового музичного коледжу, аспіранти Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, а також артисти ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка та Харківської обласної філармонії.