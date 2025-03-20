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Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю

Культура 21:48   20.03.2025
Олена Нагорна
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю Фото: Харківська міськрада

На станції метро «Історичний музей» з 16:00 до 19:00 21 березня проходитиме «Харків-Бах-марафон».

Традиційно 21 березня в Європі відзначають Early Music Day (День старовинної музики). Свято, що з’явилося у 2013 році, знаменує прихід весни та день народження Йоганна Себастьяна Баха. З моменту появи Early Music Day перетворився на глобальне свято, в межах якого проводяться концерти, лекції, майстер-класи та онлайн-конференції.

Як повідомили в мерії Харкова, у метрополітені виступлять музиканти-початківці, учні мистецьких шкіл, студенти Харківського фахового музичного коледжу, аспіранти Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, а також артисти ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка та Харківської обласної філармонії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 21:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Історичний музей» з 16:00 до 19:00 21 березня проходитиме «Харків-Бах-марафон».".