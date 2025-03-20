Трехчасовой концерт состоится в метро Харькова в пятницу
На станции метро «Исторический музей» с 16:00 до 19:00 21 марта будет проходить «Харьков-Бах-марафон».
Традиционно 21 марта по всей Европе отмечают Early Music Day (День старинной музыки). Праздник, появившийся в 2013 году, знаменует приход весны и день рождения Иоганна Себастьяна Баха. С момента своего появления Early Music Day превратился в глобальный праздник, в рамках которого проводятся концерты, лекции, мастер-классы и онлайн-конференции.
Как сообщили в мэрии Харькова, в метрополитене выступят начинающие музыканты, ученики художественных школ, студенты Харьковского профессионального музыкального колледжа, аспиранты Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, а также артисты ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко и Харьковской областной филармонии.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: концерт, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Исторический музей» с 16:00 до 19:00 21 марта будет проходить «Харьков-Бах-марафон».".