Тіло підлітка дістали з річки на Харківщині – ДСНС

Трагічний інцидент стався на річці Вільхуватка у селі Новоселівка Харківського району, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Повідомлення про зникнення 13-річного хлопця надійшло близько 20:50 27 червня.

«Увечері пошуки не дали результатів. Наступного дня до пошукових робіт долучились водолази, котрі й дістали тіло підлітка з води», – зазначили рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» ККУ», – додали у поліції.