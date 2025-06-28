Тіло підлітка дістали з річки на Харківщині – ДСНС
Фото: ГУНП в Харківській області
Трагічний інцидент стався на річці Вільхуватка у селі Новоселівка Харківського району, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Повідомлення про зникнення 13-річного хлопця надійшло близько 20:50 27 червня.
«Увечері пошуки не дали результатів. Наступного дня до пошукових робіт долучились водолази, котрі й дістали тіло підлітка з води», – зазначили рятувальники.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» ККУ», – додали у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 14:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагічний інцидент стався на річці Вільхуватка у селі Новоселівка Харківського району, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".