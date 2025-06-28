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Тело подростка достали из реки на Харьковщине – ГСЧС

Происшествия 14:06   28.06.2025
Виктория Яковенко
Тело подростка достали из реки на Харьковщине – ГСЧС Фото: ГУНП в Харьковской области

Трагический инцидент произошел на реке Ольховатка в селе Новоселовка Харьковского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщения об исчезновении 13-летнего мальчика поступило около 20:50 27 июня.

«Вечером поиски не принесли результатов. На следующий день к поисковым работам присоединились водолазы, которые достали тело подростка из воды», — отметили спасатели.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 с примечанием «несчастный случай» УКУ», — добавили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 14:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагический инцидент произошел на реке Ольховатка в селе Новоселовка Харьковского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".