Тело подростка достали из реки на Харьковщине – ГСЧС
Фото: ГУНП в Харьковской области
Трагический инцидент произошел на реке Ольховатка в селе Новоселовка Харьковского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщения об исчезновении 13-летнего мальчика поступило около 20:50 27 июня.
«Вечером поиски не принесли результатов. На следующий день к поисковым работам присоединились водолазы, которые достали тело подростка из воды», — отметили спасатели.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 с примечанием «несчастный случай» УКУ», — добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, полиция, река, тело, утонул, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагический инцидент произошел на реке Ольховатка в селе Новоселовка Харьковского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".