Тело подростка достали из реки на Харьковщине – ГСЧС

Трагический инцидент произошел на реке Ольховатка в селе Новоселовка Харьковского района, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщения об исчезновении 13-летнего мальчика поступило около 20:50 27 июня.

«Вечером поиски не принесли результатов. На следующий день к поисковым работам присоединились водолазы, которые достали тело подростка из воды», — отметили спасатели.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 с примечанием «несчастный случай» УКУ», — добавили в полиции.