Пса, який вижив під час атаки БпЛА на Чугуїв, показала ДСНС Харківщини (фото)

Пса, який зумів врятуватися під час атаки російських БпЛА на Чугуїв увечері 4 липня, показало ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Він вже пережив чимало. Ще раніше був поранений — у нього немає частинки лапки. Але він знову врятувався і знову залишився поруч. Цей пес, лежачи біля зруйнованої будівлі, краще за слова передає суть війни — біль, втрати, витримку. Він, як ніхто, розуміє підлість і цинізм російських ударів. Але попри все – спокійний”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, 4 липня в період з 22:50 до 23:30 російська армія атакувала Чугуїв 16 безпілотниками «Герань-2». Були пошкоджені гуртожиток, відділення пошти, СТО, автомобілі та промисловий об’єкт. На місцях ударів виникли загоряння. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини: 10-річний хлопчик отримав поранення, у дівчинки 14 років діагностований гострий шок. Пожежу загасили о 13:00 5 липня.