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Пса, який вижив під час атаки БпЛА на Чугуїв, показала ДСНС Харківщини (фото)

Події 13:37   06.07.2025
Олена Нагорна
Пса, який вижив під час атаки БпЛА на Чугуїв, показала ДСНС Харківщини (фото)

Пса, який зумів врятуватися під час атаки російських БпЛА на Чугуїв увечері 4 липня, показало ГУ ДСНС України в Харківській області.

Він вже пережив чимало. Ще раніше був поранений — у нього немає частинки лапки. Але він знову врятувався і знову залишився поруч. Цей пес, лежачи біля зруйнованої будівлі, краще за слова передає суть війни — біль, втрати, витримку. Він, як ніхто, розуміє підлість і цинізм російських ударів. Але попри все – спокійний”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, 4 липня в період з 22:50 до 23:30 російська армія атакувала Чугуїв 16 безпілотниками «Герань-2». Були пошкоджені гуртожиток, відділення пошти, СТО, автомобілі та промисловий об’єкт. На місцях ударів виникли загоряння. Для гасіння одного з них залучили пожежний потягЧерез обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини: 10-річний хлопчик отримав поранення, у дівчинки 14 років діагностований гострий шок. Пожежу загасили о 13:00 5 липня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 13:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пса, який зумів врятуватися під час атаки російських БпЛА на Чугуїв увечері 4 липня, показало ГУ ДСНС України в Харківській області.".