Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)
Пса, который сумел спастись в ходе атаки российских БпЛА на Чугуев вечером 4 июля, показало ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Он уже пережил немало. Еще раньше был ранен — у него нет части лапки. Но он снова спасся и снова остался рядом. Этот пес, лежа возле разрушенного здания, лучше слов передает суть войны — боль, потери, выдержку. Он, как никто, понимает подлость и цинизм российских ударов. Но несмотря на все — спокойный», — отметили в ГСЧС.
Напомним, 4 июля в период с 22:50 до 23:30 российская армия атаковала Чугуев 16 беспилотниками «Герань-2». Были повреждены общежитие, отделение почты, СТО, автомобили и промышленный объект. На местах ударов возникли возгорания. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка: 10-летний мальчик получил ранения, у девочки 14 лет диагностирован острый шок. Пожар потушили в 13:00 5 июля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, собака, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 13:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пса, который сумел спастись в ходе атаки российских БпЛА на Чугуев вечером 4 июля, показало ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".