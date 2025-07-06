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Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)

Происшествия 13:37   06.07.2025
Елена Нагорная
Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)

Пса, который сумел спастись в ходе атаки российских БпЛА на Чугуев вечером 4 июля, показало ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Он уже пережил немало. Еще раньше был ранен — у него нет части лапки. Но он снова спасся и снова остался рядом. Этот пес, лежа возле разрушенного здания, лучше слов передает суть войны — боль, потери, выдержку. Он, как никто, понимает подлость и цинизм российских ударов. Но несмотря на все — спокойный», — отметили в ГСЧС.

Напомним, 4 июля в период с 22:50 до 23:30 российская армия атаковала Чугуев 16 беспилотниками «Герань-2». Были повреждены общежитие, отделение почты, СТО, автомобили и промышленный объект. На местах ударов возникли возгорания. Для тушения одного из них задействовали пожарный поездИз-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка: 10-летний мальчик получил ранения, у девочки 14 лет диагностирован острый шок. Пожар потушили в 13:00 5 июля.

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Автор: Елена Нагорная
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Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)
Пса, выжившего в ходе атаки БпЛА на Чугуев, показала ГСЧС Харьковщины (фото)
06.07.2025, 13:37

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 13:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пса, который сумел спастись в ходе атаки российских БпЛА на Чугуев вечером 4 июля, показало ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".