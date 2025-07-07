Як пропаганда РФ виправдовує удари по Харкову, повідомили в ЦПД
Після удару БпЛА по Харкову близько 05:00 ворог розпочав поширювати інформацію, що нібито російські атаки були по військових цілях, а влучання в будинки — «результат роботи української ППО». Ці фейки РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації.
«Цю брехню спростовує відео удару по Харкову, яке самі ж росіяни поширюють у мережі. На записі чітко видно пряме влучання ударного дрона по житловому кварталу, про падіння уламків не йдеться. Це був цілеспрямований удар по густонаселеному району міста. Подібні заяви є цинічною брехнею, до якої кремль вдається щоразу після обстрілів українських міст, під час яких страждають цивільні люди. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати дії своєї армії та перекласти відповідальність за наслідки атаки на українських військових», – підкреслили в ЦПД.
Нагадаємо, вранці 7 липня ворог випустив по Харкову безпілотники типу “Шахед”. Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей, серед них є й поранені діти.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фейки РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації.".