Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД

После ударов БпЛА по Харькову около 05:00 враг начал распространять информацию, что якобы российские атаки были по военным целям, а попадание в дома — «результат работы украинского ПВО». Эти фейки РФ уже опроверг Центр противодействия дезинформации.

«Эту ложь опровергает видео удара по Харькову, которое сами россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет. Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города. Подобные заявления являются циничной ложью, в которую кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом, россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных», — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.