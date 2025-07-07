Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД
После ударов БпЛА по Харькову около 05:00 враг начал распространять информацию, что якобы российские атаки были по военным целям, а попадание в дома — «результат работы украинского ПВО». Эти фейки РФ уже опроверг Центр противодействия дезинформации.
«Эту ложь опровергает видео удара по Харькову, которое сами россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет. Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города. Подобные заявления являются циничной ложью, в которую кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом, россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных», — подчеркнули в ЦПД.
Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.
Читайте также: Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пропаганда, удар, фейк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фейки РФ уже опроверг Центр противодействия дезинформации.".