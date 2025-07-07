Live
  • Пн 07.07.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.73
  • EUR 49.12

Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД

Общество 12:07   07.07.2025
Виктория Яковенко
Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД Фото: Харьковская областная прокуратура

После ударов БпЛА по Харькову около 05:00 враг начал распространять информацию, что якобы российские атаки были по военным целям, а попадание в дома — «результат работы украинского ПВО». Эти фейки РФ уже опроверг Центр противодействия дезинформации.

«Эту ложь опровергает видео удара по Харькову, которое сами россияне распространяют в сети. На записи четко видно прямое попадание ударного дрона по жилому кварталу, о падении обломков речь не идет. Это был целенаправленный удар по густонаселенному району города. Подобные заявления являются циничной ложью, в которую кремль прибегает каждый раз после обстрелов украинских городов, во время которых страдают гражданские люди. Таким образом, россияне пытаются оправдать действия своей армии и переложить ответственность за последствия атаки на украинских военных», — подчеркнули в ЦПД.

пропаганда РФ об ударах по Харькову
Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.

Читайте также: Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие (дополняется)
07.07.2025, 12:14
Вторая атака на Харьков: шесть БпЛА за 10 минут, пострадавших 16 (дополняется)
Вторая атака на Харьков: шесть БпЛА за 10 минут, пострадавших 16 (дополняется)
07.07.2025, 13:28
Новости Харькова — главное 7 июля: повторный налет БпЛА, тяжело ранена женщина
Новости Харькова — главное 7 июля: повторный налет БпЛА, тяжело ранена женщина
07.07.2025, 12:46
Харьков вновь атакуют БпЛА: горит дом, ранена женщина – Терехов
Харьков вновь атакуют БпЛА: горит дом, ранена женщина – Терехов
07.07.2025, 11:09
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
Оккупанты ударили по ОТЦК и СП в Харькове – ранены трое людей
07.07.2025, 11:38
Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
07.07.2025, 13:22

Новости по теме:

12:40
Пьяного водителя остановили в Харькове – копы отказались от взятки в долларах
12:07
Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД
21:00
Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким
20:05
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
19:27
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

Вы читали новость: «Как пропаганда РФ оправдывает удары по Харькову, сообщили в ЦПД»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фейки РФ уже опроверг Центр противодействия дезинформации.".