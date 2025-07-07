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Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)

Происшествия 09:55   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как тушили пожар в многоэтажке в Харькове, показали спасатели (фото, видео)

Первые взрывы в Харькове прозвучали около 05:30, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

«Атака была осуществлена ​​с помощью БпЛА типа «Герань» с термобарической боевой частью. Есть три локации, а именно один – это в Шевченковском районе города Харькова, где сейчас мы находимся, два других – в Слободском. Разрушены и повреждены многоквартирные жилые дома, здания супермаркета, детского сада. В настоящее время есть обращения 27 человек в лечебные учреждения города Харькова. Среди них, к сожалению, трое детей – девочка и два мальчика», – сказал руководитель Харьковской облпрокуратуры Амил Омаров.

Тем временем о последствиях «прилетов» в городе отчитались и в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Обстрел Харькова 7 июля 2025

В Шевченковском районе, по данным спасателей, горели квартиры на 8 этаже жилой девятиэтажки на площади 70 м. кв.

Обстрел Харькова 7 июля 2025

«Слободской район: попадания ударных БаЛА были по территории детского сада и торгового объекта. Горели хозяйственные постройки и автомобиль на общей площади около 10 м. кв. Пожары ликвидированы», – написали в ГСЧС.

Обстрел Харькова 7 июля 2025

На месте также работают психологи ГСЧС.

Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове прозвучали около 05:30, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.".