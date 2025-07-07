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Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)

Події 09:55   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як гасили пожежу у багатоповерхівці у Харкові, показала ДСНС (фото, відео)

Перші вибухи у Харкові пролунали близько 05:30, уточнили у Харківській облпрокуратурі.

“Атака була здійснена, попередньо, за допомогою БпЛА типу «Герань» з термобаричною бойовою частиною.  Маємо три локації, а саме один – це в Шевченківському районі міста Харкова, де зараз ми знаходимося, два інших – у Слобідському. Зазнали руйнувань та пошкоджень багатоквартирні житлові будинки, будівля супермаркету, дитячого садку. На даний час маємо звернення 27 осіб до лікувальних закладів міста Харкова. Серед них, на жаль, троє дітей, дівчинка та два хлопчика”, – сказав керівник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров.

Тим часом про наслідки “прильотів” у місті відзвітували і в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Обстріл Харкова 7 липня 2025

У Шевченківському районі, за даними рятувальників, горіли квартири на 8-му поверсі житлової дев’ятиповерхівки на площі 70 м. кв.

Обстріл Харкова 7 липня 2025

Слобідський район: влучання ударних БпЛА були по території дитячого садка та торгівельного об’єкта. Горіли господарча споруда та автомобіль на загальній площі близько 10 м. кв. Пожежі ліквідовані“, – написали в ДСНС.

Обстріл Харкова 7 липня 2025

На місці також працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, вранці 7 липня ворог випустив по Харкову безпілотники типу “Шахед”. Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей, серед них є й поранені діти.

Читайте також: Синєгубов: чи зможуть люди повернутися додому після обстрілу – поки невідомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи у Харкові пролунали близько 05:30, уточнили у Харківській облпрокуратурі.".