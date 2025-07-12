Може вплинути на роботу КП, енергетиків та транспорт: що буде на Харківщині
Про те, що сьогодні, 12 липня у Харкові та області буде небезпечна погода, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту“, – попереджають синоптики.
Так 13 липня очікується така погода:
– по місту гроза, вдень град та шквал, 15 – 20 м/с;
– по області гроза, вдень місцями град та шквал, 15 – 20 м/с.
Також у регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 14:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що сьогодні, 12 липня у Харкові та області буде небезпечна погода, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.".