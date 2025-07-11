Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове попередження про небезпечні явища, які прогнозують у Харкові – цього разу в суботу.

Ураган, який накоїв справ у Харкові у п’ятницю, 11 липня, не припиниться. У прогнозі на 12-те – знову гроза, град і шквал зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

Таку погоду передбачають і у місті, і в області. При цьому спека нікуди не подінеться.

У Харкові метеорологи прогнозують уночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°. В області – вночі 18 – 23 °, вдень 32 – 37 °. Дані Укргідрометцентру, які навели харків’яни, свідчать про те, що дещо прохолодніше – до 30° удень стане лише в проміжку 18 – 21 липня.