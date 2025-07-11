Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

Погода 20:58   11.07.2025
Оксана Горун
Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня

Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове попередження про небезпечні явища, які прогнозують у Харкові – цього разу в суботу.

Ураган, який накоїв справ у Харкові у п’ятницю, 11 липня, не припиниться. У прогнозі на 12-те – знову гроза, град і шквал зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

Таку погоду передбачають і у місті, і в області. При цьому спека нікуди не подінеться.

У Харкові метеорологи прогнозують уночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°. В області – вночі 18 – 23 °, вдень 32 – 37 °. Дані Укргідрометцентру, які навели харків’яни, свідчать про те, що дещо прохолодніше – до 30° удень стане лише в проміжку 18 – 21 липня.

Читайте також: Розгул стихії у Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків отримає мільйони доларів на енергетику: що робитимуть
Харків отримає мільйони доларів на енергетику: що робитимуть
11.07.2025, 21:28
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
Вибухи у Харкові та Чугуєві, били БпЛА: постраждалі, наслідки (оновлюється)
11.07.2025, 09:32
Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку
Медиків “швидкої” побили палицею на Харківщині, при цьому вони врятували жінку
11.07.2025, 21:16
Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня
Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня
11.07.2025, 20:58
У гідропарку в Харкові тонув 14-річний підліток: подробиці
У гідропарку в Харкові тонув 14-річний підліток: подробиці
11.07.2025, 20:32
Розстріляв авто з родиною під Харковом у 2022-му: встановили особу росіянина
Розстріляв авто з родиною під Харковом у 2022-му: встановили особу росіянина
11.07.2025, 19:53

Новини за темою:

19:13
Буревій у Харкові: комунальники показали перші наслідки (фото)
17:35
Розгул стихії в Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео)
17:36
Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі
14:18
Інформація про аномальну спеку – чутки? Небезпечно знову буде на Харківщині
12:51
Небезпечно буде 30 червня у Харківській області

Ви читали новину: «Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 20:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр із гідрометеорології оголосив чергове попередження про небезпечні явища, які прогнозують у Харкові – цього разу в суботу".